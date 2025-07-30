Ordu'da trafo patladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde patlayan trafodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan trafoya kuru söndürme tozuyla müdahale ederek kontrol altına aldı.

PATLAMA NEDENİ BELLİ OLDU

Çevredeki binalarda ve iş yerlerinde elektrik kesintileri meydana gelirken, trafonun patlama nedeni ise yaz mevsimi nedeniyle artan elektrik tüketimi ve yüksek sıcaklıkların trafoda aşırı yüklenmeye neden olduğu belirtildi.

Bölgede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle çalışmalarına başlayan elektrik dağıtım şirketi ekipleri, enerjinin akşam saatlerinde yeniden verileceğini bildirdi.