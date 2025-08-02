Ordu'da traktör devrildi: 1 ölü
Ordu'nun Ünye ilçesinde, traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nde Yılmaz Çaloğlu'nun (67) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çaloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çaloğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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