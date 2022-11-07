Ordu'da 'üç kız heykeli'ne saldırı

Ordu'da şehrin simgelerinden biri olan 'üç kız heykeli', kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi. Ağustos ayında da tahrip edilen heykeller, belediye ekiplerince onarılmıştı.

Ordu'da 'üç kız heykeli'ne saldırı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde, kentin yöresel türküsü olan "Tabya başında üç kız yan yana" türküsünden esinlenilerek yapılan 3 kadın heykelinin yine magandaların hedefi olduğu belirtildi.

Ordu'da 'üç kız heykeli'ne saldırı - 1

Kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerin, heykellerden birinin bacağını kopardığı, diğerlerini de tahrip ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresi düzenlenen ve modern bir alana dönüştürülen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de büyük ilgisini çeken heykeller, daha önce de defalarca tahrip edilmiş ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak aynı yere yerleştirilmişti. Ekiplerimiz heykelleri yenileyerek yerine yerleştirecek."

Ordu'da 'üç kız heykeli'ne saldırı - 2

Ağustos ayında da tahrip edilen heykeller, belediye ekiplerince onarılarak yerine yerleştirilmişti.

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