Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 1 gram esrar, 75 gram metamfetamin, 103 gram sentetik kannabinoid, 187 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si sevk edildiği adli mercilere tutuklandı, 1 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı, toplam 14 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.