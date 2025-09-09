Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 1 gram kokain, 14 gram metamfetamin, 18 gram sentetik kannabinoid ve 52 adet sentetik ecza ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adli mercilere tutuklandı.

Toplam 27 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.