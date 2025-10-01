Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 158 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 1 adet kenevir ve 104 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli mercilere tutuklandı, toplam 13 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.