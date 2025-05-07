Ordu'da uyuşturucu operasyonuna gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ünye ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.



Ekipler, bir süre takip ettikten sonra Atatürk Mahallesi'nde durdurdukları iki otomobilde yaptıkları aramada, 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Operasyonda, otomobillerdeki S.E, M.B.Y, B.B.K. ve Y.A'nın gözaltına alındı.

