Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fatsa, Ünye, Korgan ve Giresun’un Bulancak ilçesinde uyuşturucu madde ve ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 227 gram metamfetamin, 5 adet lyrıca, 3 gram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi, 1 gram sentetik kannabinoid, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, suçtan elde edilen 12 bin TL para, 2 adet ruhsatsız tabanca, 224 adet tabanca fişeği, 1 adet kasatura ve 11 adet cep telefonu ele geçirildi.



Yakalanan 10 şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 7’si tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.