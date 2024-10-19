Ordu'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 5 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ildeki uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenledi.

16 Ekim'de Altınordu ve Ünye ilçelerinde 7 adrese gerçekleştirilen baskınlarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.O. (41), H.Ç. (39), B.A. (31), İ.İ. (26) ve S.B. (26) tutuklandı, S.O.Y. (26) ve Ş.K. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 5 tutuklama - 1

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