Ordu'da yağış nedeniyle kaza: 4 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yağış nedeni ile kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, devrildi. Sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da yağış nedeniyle kaza: 4 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Oluklu Mahallesi Fatsa-Kumru kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi.

E.Ç'nin. (44) yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği kamyonet, bahçeye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü E.Ç. ile yanındaki A.E.G. (32), E.D. (20) ve Ö.C. (39), yaralandı.

Ordu'da yağış nedeniyle kaza: 4 yaralı - 1

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...