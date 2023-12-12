Ordu'da yağış nedeniyle kaza: 4 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Oluklu Mahallesi Fatsa-Kumru kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi.



E.Ç'nin. (44) yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği kamyonet, bahçeye devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü E.Ç. ile yanındaki A.E.G. (32), E.D. (20) ve Ö.C. (39), yaralandı.



Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin