Ordu’da yeni doğmuş bebek toprağa gömülü olarak bulundu

Ordu’da yeni doğmuş bebek cesedi, toprağa gömülü vaziyette bulundu. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ordu’da yeni doğmuş bebek toprağa gömülü olarak bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde iki apartman arasındaki tarlada arama başlattı.

Bölgede yapılan incelemede toprağa gömülü poşette cesedi bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kısa bir süre önce doğduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ordu’da yeni doğmuş bebek toprağa gömülü olarak bulundu - 1

Bebeğin cesedi, otopsi için  Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ali İngür, gazetecilere, sokakta hareketlilik görünce dışarıya çıktıklarını belirterek "Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar, poşetin içinde gördüm. Kadın gömmüş herhalde, galiba 20 gün önce diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Bebeğin hemşiresi şikayet etmiş diye duydum." dedi.

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