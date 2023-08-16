Ordu'da 13 bin binanın 10 bini riskli

"13 BİN 250'SİNDE GÖZLEMSEL BİR İNCELEME YAPTIK"



Afet İşleri Daire Başkanı Demirhan Güzel, kentte inceleme yapılan binaların yüzde 70'inin risk oluşturduğunu söyledi.



İl genelinde titizlikle çalıştıklarını belirten Güzel, "İlimiz 3'üncü derece deprem bölgesi ve aynı zamanda da üst bölgelerimiz Mesudiye, Akkuş, Korgan bölgesi Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan geçmesi nedeniyle, şehrimizde, nasıl bir yapı stokumuzun olduğunu, binaların hangi aşamada olduğunu belirlemek için çalışma başlattık. Şehrimizi afetlere nasıl dirençli hale getirebileceğimiz noktasında titiz bir çalışma yürüttük. Çalışmalarımıza Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinden başladık. Bu 3 ilçemizde toplam 47 bin yapı stokumuz var. Bu binaların 13 bin 250'sinde gözlemsel bir inceleme yaptık. Yaptığımız bu çalışmalarda şunu gördük; 2000 yılı öncesi yani 1998 Deprem Yönetmeliği'ne uymayan 9 bin 886 bina tespit ettik. Bu da yaklaşık yüzde 70'e tekabül etmektedir." diye konuştu.



"204 BİNADA DA TAŞIYICI ELAMANLARA MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ GÖRDÜK"



Güzel, 16 ekibin sahada çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Arkadaşlarımızın tespitlerinde de yine çeşitli nedenlerle içerisinde vatandaşlarımızın yaşadığı 204 binada da taşıyıcı elamanlara müdahale edildiğini gördük. Zaten 2000 yılı öncesi binalarımızın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, bu binalarda kirişe, kolona çeşitli şekilde müdahale edildiği zaman daha da ciddi bir risk oluşturduğunu tespit ettik." dedi.



"RİSKLİ BİNALAR İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM"



Kentteki binaların yüzde 20'sinde çalışmaların tamamlandığını kaydeden Güzel, "Toplamda şu anda yüzde 20'lik bir alanda çalışmalarımızı tamamladık. Bütün binalardaki incelemelerimiz bittiği zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e raporlarımızı sunacağız, risk teşkil eden binalar için kentsel dönüşüm süreci başlatılacaktır." ifadelerini kullandı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin