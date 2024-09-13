Ordu'da 4 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ordu'da 4 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında, Samet Uludağ (28) yönetimindeki 16 NIV 23 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Alkan idaresindeki 55 AKA 089 plakalı TIR çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR, seyir halindeki 2 otomobile çarptı. Ardından TIR, refüje çarparak yan yattı.

Kazada, sürücü Uludağ ile otomobillerdeki Sinan Özdemir (45), Yusuf Çetinkaya, Muhammet Fatih Günaydın ve İlyas Altungök yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Özdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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