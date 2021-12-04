Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı

Ordu’da girdikleri oto galeriden otomobil çalan ve en son İstanbul'da oldukları tespit edilen 3 çocuk yakalandı.

Haberler - DHA 04.12.2021 - 10:56 | Son Güncelleme : 04.12.2021 - 10:59

Ordu'dan çaldıkları otomobille İstanbul'a gelen 3 çocuk yakalandı

'da, oto galeriden otomobil çalan 3 çocuk yakalandı.

Yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden anahtarlarını aldıkları otomobili çaldı.

Olaydan sonra bir daha haber alınamayan çocuklar için aileleri kayıp başvurusu, galeri sahibi ise hırsızlık başvurusu yaptı.

Polis, plakasından en son 'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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