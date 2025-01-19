Ordu'da uçurumdan düşen Alzheimer hastasını ekipler kurtardı

Ordu'da uçurumdan yuvarlanarak dereye düşen Alzheimer hastası, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kurtarıldı.

Ordu'da uçurumdan düşen Alzheimer hastasını ekipler kurtardı

Olay, Perşembe ilçesi Soğukpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastası Kazım Ç. (85), evinin yanındaki uçurumdan düşerek dere içerisine yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Kazım Ç., dere içinden sedye ile çıkartılarak ambulansa sevk edildi.

Kazım Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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