Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın talimatıyla 9 yıl önce kendilerine ev yapılan, 'üçüz nineler’den geçen yıl kanserden vefat eden Hayriye Sarı’nın (84) ardından Emriye Sarı (93) da kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üçüz ninelerden geriye Hacer Sarı (94) kaldı.



Sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 90 yaşındaki üçüz ninelerden Emriye Sarı, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Emriye Sarı, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Emriye Sarı'nın vefatı, kardeşi Hacer Sarı başta olmak üzere tanıyan herkesi yasa boğdu.



Üçüz ninelerden Hayriye Sarı ise 2016'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.



Hayriye, Hacer ve Emriye Sarı, 2014'te bir televizyon programına konuk olmuş, program yetkililerini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, üçüzlere yardım sözü vermişti.



Bunun ardından üçüz ninelerin evi, Ordu Valiliği ve Perşembe Kaymakamlığı tarafından yeniden yaptırılmıştı.