Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Büyükşehir Belediyesi kar yağışının etkili olduğu Ordu'da seferberlik başlattı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak ulaşımda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen ekipler, 19 ilçede 324 araç ve iş makinesi 615 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.



Yağışların etkili olduğu yüksek rakımlı ilçelerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, ortalama kar kalınlığı 41 santimetreye ulaştı, ekipler tarafından toplamda 10 bin 668 kilometre yol ulaşıma açıldı.



Önceliği hasta ve cenaze hizmetlerine veren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 285 hasta ve 62 cenazeye müdahale etti.

Ekipler, vatandaşları kar lastiği ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması konusunda uyarırken, vatandaşların karla mücadele talepleri için çağrı merkezlerinden ulaşabileceklerini belirtti.