Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı

Ordu’nun kent merkezinde ve sahil kesimlerindeki bölgelerinde dün etkili olan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde ve yaylalarda kar yağışına dönüştü.



Kumru ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Düzoba Yaylası’nda etkili olan kar yağışı, güzel görüntüler oluşmasını sağladı. Yaylada etkili olan kar yağışı sonrası yeşil örtü beyaza büründü. Kar yağışının ardından sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.