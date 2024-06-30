Ordu'ya şehit ateşi düştü

Kocaeli’nde göreve giderken trafik kazası geçiren Ordulu polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu.

Ordu'ya şehit ateşi düştü

’nde, 29 Haziran tarihinde polis otosuyla göreve giden trafik polis memuru Cemalcan Ev, D-100 Karayolu’nda kaza yaparak ağır yaralandı. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Cemalcan Ev, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, bugün saat 10.00’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından memleketi Ordu'ya gönderilecek. Cenaze, Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecek.

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