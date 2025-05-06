Ordu'ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi

Ordu-Giresun Havalimanı'nda oluşan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ordu'ya yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi

'da sabahtan itibaren etkili olan sis, hava ulaşımını aksattı.

Sis nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

ÜÇ İNİŞ YAPAMADI

Buraya iniş yapamayan üç uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Öte yandan sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

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