Ordu'yu sağanak vurdu

Ordu'nun Fatsa ve Kumru ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Sürücüler araçlarıyla yolda ilerlemekte zorluk çekti.



Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.



Yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.



Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesine çalışırken, vatandaşlar da su basan ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizledi.