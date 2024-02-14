Ören yerlerinin tamamı gece müzeciliği kapsamına alınıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Kuşadası'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Ersoy, 1985 yılına sektöre başladığında ilk görev yerinin Kuşadası olduğunu anlattı.

2019'da Türkiye'nin rekor kırdığını ve hızlı büyüme planları yapıldığını kaydeden Ersoy, "Maalesef pandemiyle tüm dünya kapılarını kapattı. Çok şükür o dönemi iyi yönettik. Çünkü mümkün mertebe kapılarımızı açık tutmaya çalıştık, hava trafiğini açık tutmaya çalıştık. 2021'den itibaren pandemiden, turizm sektörü olarak en hızlı çıkan ülke olduk. 2022'de bu verilere de yansıdı. Türkiye, normalde 6'ncılığa kadar çıkmıştı. 2022'de 4'üncü sıraya kadar turist sayısında yükselme başarısını elde etti. 'Bundan sonra hep rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz' dedik. 2023, zor bir yıldı. 6 Şubat depremleri ile başladı. Daha sonra savaş derken 2023 her şeye rağmen rekor bir yıl olarak karşımıza çıktı. Rakamlara bakacak olursak; 54,3 milyar dolarlık gelir, 56,7 milyonluk bir ziyaretçiyle tarihin en iyi turizm verilerini elde ettiğimiz bir yıl oldu. 2028'e kadar çok iddialı hedefler koyduk. Her sene rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl itibarıyla 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefiyle yolumuza başladık. İlk veriler de iyi geliyor. Ziyaretçi rakamlarında artışlar var. Rezervasyonlar da iyi" dedi.



"KUŞADASI, ARKEOLOJİ CENNETİ"



Kuşadası ve Ege'nin turizm açısından çok önemli bir bölge olduğunun altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Kuşadası, turizmin ilk başladığı noktalardan biri. Turizm geçmişi çok eski. Burada yetişen birçok sektör temsilcisi diğer yerlerde genel müdür ya da üst düzey yönetici olarak başladı. İnsan kaynağı yaratan bir bölgedeyiz. Aynı zamanda Türkiye'nin 'cruise' kapısı. En çok turist ağırlayan noktası. Bu yıl 560'ın üzerinde gemi ağırladınız. 2 bin 400 kapasiteli bir limanımız var. İstanbul'da Galataport'un devreye girmesiyle bu sayı hızlı şekilde artacak. Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür varlıklarının zengin olmasından dolayı burası çok değerli. Arkeoloji cenneti diyebiliriz. Binlerce yıl önce insanlar buraya antik şehirler kurmuş. Geniş kapsamlı yerleşimler olduğunu görüyoruz."

