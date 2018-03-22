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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis'te sınır birliklerini denetledi.
Orgeneral Akar, beraberindeki askeri heyetle sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak Öncüpınar Gümrük Kapısı yakındaki birlikleri denetleyen Akar, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.
Akar, buradaki incelemenin ardından beraberindekilerle helikopterle Gaziantep'in İslahiye ilçesine hareket etti.
Afrin kent merkezinin düşmesinin ardından Orgeneral Akar ilk kez bölgeye geldi.
Orgeneral Akar ve komutanlar dün Hakkari'de sınırda incelemelerde bulunmuştu.
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