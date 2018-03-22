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Org. Akar Suriye sınırında

ntv.com.tr

Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile sınırda inceleme yaptı.

Son dakika haberi! 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis'te sınır birliklerini denetledi.

Orgeneral Akar, beraberindeki askeri heyetle sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Öncüpınar Gümrük Kapısı yakındaki birlikleri denetleyen Akar, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Akar, buradaki incelemenin ardından beraberindekilerle helikopterle Gaziantep'in İslahiye ilçesine hareket etti.

Afrin kent merkezinin düşmesinin ardından Orgeneral Akar ilk kez bölgeye geldi.

Orgeneral Akar ve komutanlar dün Hakkari'de sınırda incelemelerde bulunmuştu. 

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