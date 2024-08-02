Organ ticaretinden aranıyordu, İzmir’de yakalandı

İzmir’de organ ticareti suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ülkü Çekiç, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Organ ticaretinden aranıyordu, İzmir’de yakalandı

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’de organ ticareti nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, dün İzmir'de denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde organ ticareti yapmak veya aracılık etmek, doku ticareti yapmak veya aracılık etmek suçundan 14 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ülkü Çekiç, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Çekiç, emniyete götürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çekiç, tutuklandı.

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