Organize İşler oyuncuları kimler? (Konusu ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar)

Usta isimlerin yer aldığı Organize İşler filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2005 yılında vizyona giren Organize İşler, Star TV'nin 21 Şubat 2024 tarihli yayında akışında yer alıyor. Peki, Organize İşler oyuncuları kimler?

Organize İşler oyuncuları kimler? (Konusu ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar)

Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı Organize İşler, bir dolandırıcılık hikayesini anlatıyor. Yayımlandığı dönemde çok konuşulan filmin başrollerini Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Erdal Tosun üstleniyor.

ORGANİZE İŞLER KONUSU

İstanbul'da oto hırsızlığı yapmakta olan bir çetenin reisi bir kovalamaca sırasında intihar etmek üzere olan birinin evine sığınır. Hayatını kurtardığına inandığı bu kişiye iş vermek ve hırsızlığa teşvik etmek ister. Yaptığının büyük bir hata olduğunu kısa sürede anlayacaktır.

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