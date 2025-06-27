Meyve suyu fabrikasında büyük yangın: Alevler gökyüzüne yükseldi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Batman Belediyesi’ne bağlı itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri ile TOMA'lar sevk edildi.



Söndürme çalışması sırasında alevlerin fabrikanın üretim bölümlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı.

İtfaiye erleri ve TOMA'ların müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.