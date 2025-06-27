Meyve suyu fabrikasında büyük yangın: Alevler gökyüzüne yükseldi

Batman'da bir meyvesuyu fabrikasında yangın çıktı. Yoğun siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Meyve suyu fabrikasında büyük yangın: Alevler gökyüzüne yükseldi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir meyve suyu fabrikasının palet bölümünde öğle saatlerinde çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek, tüm bölümü sardı.

Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredeki diğer fabrikalarda çalışanlar panik yaşadı.

Meyve suyu fabrikasında büyük yangın: Alevler gökyüzüne yükseldi - 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Belediyesi’ne bağlı itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri ile TOMA'lar sevk edildi.

Söndürme çalışması sırasında alevlerin fabrikanın üretim bölümlerine sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcadı.
İtfaiye erleri ve TOMA'ların müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...