Organize suç örgütlerine darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir haftadır jandarma tarafından devam eden operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik." dedi.

Şüphelilerden 47'si tutuklanırken 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SABIKALARI KABARIK

Şüphelilerin; silah kaçakçılığı yaptıkları, örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, tefecilik yaptıkları, ehliyet sınavına giren kişilerin sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, insan ticareti suçunu işledikleri ve organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Yerlikaya paylaşımında "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." notunu düştü.