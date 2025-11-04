Organize suç örgütlerine yedi ilde operasyon: 64 gözaltı

Suç örgütleriyle mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yedi ilde sekiz ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 36'sının tutuklandığını 26'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

Diğerler zanlıların işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği dolandırıcılık, tehdit, ev ve iş yeri kurşunlama gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. Yakalanan şüphelilerin; Aydın'da; ev ve araç kurşunlama eylemleri gerçekleştirdikleri, Balıkesir'de; kumar oynattıkları şahıslara borç para verip, zorla senet imzalatarak şantaj yaptıkları, Diyarbakır'da akaryakıt dolandırıcılığı yaptıkları, Ordu'da; karşılıksız çek düzenleyerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Kilis'te; 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işledikleri, Şanlıurfa'da; kendilerini savcı, polis, asker ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Niğde'de; vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."