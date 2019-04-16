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İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında suç örgütlerine yönelik 141 operasyon düzenlendiğini ve bin 608 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinin operasyonları sonrasında 630 kişinin tutuklandığı bilgisi verildi.
Bakanlık verilerine göre organize suç örgütlerine yönelik 2018 yılında toplam 332 operasyon gerçekleştirdi ve bin 810 kişi tutuklandı.
Buna göre 2018 yılında organize suçlarla karşı düzenlenen operasyonlar 2017 yılına göre yüzde 33 arttı.