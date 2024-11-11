Organize suç örgütüne operasyon: 270 şüpheli yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi.

Kırmızı Bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü üyesi 270 şüpheli yakalandı.

Açıklamaya göre, operasyonlarda, 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi.



Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.