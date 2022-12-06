"Silindir Operasyonu" kapsamında 70 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen Silindir Operasyonu kapsamında çalışma başlattı.



Kentte 101 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 70 zanlı gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda tabanca, fişek, kurusıkı silah, tüfek, bıçak, uyuşturucu madde ele geçirdi.



Operasyonda yakalanan 70 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. 31 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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