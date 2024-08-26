Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşları da dahil 11 şüpheli yakalandı

İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı iki ayrı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-20” operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandı ve 11'i de tutuklandı.

Organize suç örgütüne operasyon: Elebaşları da dahil 11 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “Kuyu-20” operasyonu düzenlendiğini belirterek Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 11 şüpheli yakalandığını ve 11'inin de tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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