Organize suçla mücadele toplantısı. İçişleri Bakanı Çiftçi: Hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız

İçişleri Bakanlığı 'nda düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konulu güvenlik toplantısına Bakan Mustafa Çiftçi başkanlık etti.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi, hedeflerinin suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletin denetimine almak olduğunu belirtti.

Çiftçi "Hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız." dedi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ SENE SONU EYLEM YAPAMAZ HALE GETİRECEĞİZ"

Bakan Çiftçi, dün İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda yaptığı konuşmada da “Uyuşturucu çeteleri ve yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse denilsin kararlı bir şekilde inşallah büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getireceğiz.” demişti.