Orgeneral Akar'dan YÖK'te "Türkiye ve Güvenlik" konferansı

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, üniversite rektörleri ve akademisyenlerle YÖK'te bir araya geldi.



Orgeneral Akar, "Türkiye ve Dünya: Güvenlik Politikaları ve Eğitim" temasıyla gerçekleştirilen "Türkiye ve Güvenlik" konulu konferansta şu konulara yer verdi:



"Güvenlik ve savaşın tarihi süreci, günümüzde Hibrit Savaş, Bulanık Harp, Vekalet Savaşları ve Siber Savaşların özellikleri, yeni güvenlik ortamının savunma politikaları, askeri güç oluşturma ve modernizasyon faaliyetlerine etkileri, günümüzdeki küresel ve bölgesel güvenlik ortamı içerisinde, yakın çevremizde oluşan istikrarsızlık kuşağının merkezinde yer alan Türkiye'nin NATO, BM, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında icra ettiği faaliyet ve operasyon sahaları ile bölge ve dünya barışına katkıları, yurt içinde ve dışında FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik başarı ve kararlılıkla yürütülen mücadelede elde edilen sonuçlar, sınırları korumak, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak maksadıyla icra edilen Zeytin Dalı Harekatı ile Fırat Kalkanı Harekatı ve İdlib'de icra edilen faaliyetler başta olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında diğer kurumlarla koordineli olarak bölge halkına yapılan insani yardım faaliyetleri."