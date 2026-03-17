Orgeneral Tokel, KKTC'deki askeri birlikleri denetledi

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu askeri birlikleri ziyaret etti.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Orgeneral Tokel'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ile 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret edip inceleme ve denetlemelerde bulunduğu kaydedildi.

Mehmetçikle iftarda bir araya gelen Orgeneral Tokel'in ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'ı da ziyaret ettiği bildirildi.