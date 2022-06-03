Orhan Pamuk'un ünlü binasına tartışmalı yıkım kararı

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk'un romanlarını yazdığı, balkonundan çektiği fotoğraflarla sergi açtığı, manzarasıyla dikkat çeken Taray Apartmanı riskli olduğu gerekçesiyle yıkılacak.

İstanbul Cihangir'deki binada 16 daire bulunuyor, bunların 6'sı Orhan Pamuk'a ait.



Binada Orhan Pamuk'a ait 20 bin kitabın olduğu bir de kütüphane var.



1971'de yapılan apartman için Pamuk'un talebi üzerine inceleme yapıldı. Binanın depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

İddiaya göre Pamuk, komşularına sormadan inceleme istedi.

Komşuları yıkım kararına itiraz etti. Apartmanın güçlendirilmesi yönünde raporlar alındı ancak Orhan Pamuk apartmanın yıkılması konusunda ısrarcı.



Pamuk, şimdi birkaç daireye yerleştirilmiş olan 20 bin kitabını başka yere taşımaya hazırlanıyor.

Orhan Pamuk, Taray Apartmanı’ndaki dairesinin balkonundan çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergiyi 2019 yılında sergilemişti. Sergi Almanya'da albüm olarak da yayımlanmıştı.

Nişantaşı’nda ailesine ait Pamuk Apartmanı’ndan çıkıp Cihangir’deki Taray Apartmanı’na taşınan Orhan Pamuk, yıllar içinde binadaki daire sayısını artırdı.



Pamuk, iddiaya göre diğer kat maliklerine de dairelerini satın almak için teklif vermiş. Taray Apartmanı’nın yüzde 40’ı şu an yazara ait.



Pamuk'ın binayı ‘Orhan Pamuk Müzesi’ne dönüştürmek istediği de iddialar arasında..

