Orhan Tatar: İstanbul’daki risk 1999’daki depremden sonra arttı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, olası İstanbul depremini bir kez daha Türkiye’nin gündemine taşıdı.



AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, İstanbul’un 1999’daki Gölcük depreminin ardından olası depreme daha yakın olduğu görüşünü savundu.



Olası bir depremde müdahale ve tahliye konularının önemine değinen Tatar, “İstanbul özelinde olası bir depreme karşı hazırlık çalışmaları yapılırken, devletimizin tüm kurumlarının yaptığı gibi AFAD da kendi sorumluluk alanı içine giren konularda İstanbul'la ilgili bütün çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.” diye konuştu.



Marmara Bölgesi’ndeki deprem aktivitelerinin 7/24 izlendiğini söyleyen Tatar, “Marmara Bölgesi, dünyanın belki de en iyi izlenen bölgelerinden birisi. Şu anda bölgede 262 civarında deprem gözlem istasyonumuz var. Bunlara ilave olarak yine hem Marmara'nın doğusunda, hem Marmara'nın batısında Derinkuyu diye adlandırdığımız sismometre cihazlarımız var. Yani yerin yaklaşık 300 metre derinliğine kadar yapılan sondajlar ve her 100 metreye koyduğumuz farklı farklı derinliklerdeki birbirinden farklı sensörlerin olduğu izleme sistemlerimiz var. Küçük yer kabuğu hareketlerini takip edebildiğimiz birtakım izleme ağlarımız var. Bunlara ilave olarak yine gerilim ölçer diye adlandırdığımız özellikle bu depremi oluşturmasını düşündüğümüz fay üzerindeki aktiviteyi takip edebileceğimiz bir takım sensörlerimiz var. Tabii bunların her birinin çok sağlıklı şekilde izlenmesi, bu verilerin çevirim içi bir şekilde gerçek zamanlı olarak takibi son derece büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.