Orhan Tatar kimdir? AFAD müdürü Orhan Tatar kaç yaşında ve nereli?

Orhan Tatar'ın kim olduğu, Kahramanmaraş depremi sonrasında yaptığı açıklamalarla merak edildi. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü olan Orhan Tatar'ın mesleki kariyeri ve hayatı hakkında bilgile merak ediliyor. Peki, Orhan Tatar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Orhan Tatar kimdir? AFAD müdürü Orhan Tatar kaç yaşında ve nereli?

Canlı yayınlarda depreme dair açıklamalarıyla göz önünde bulunan Orhan Tatar'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Orhan Tatar'ın hayatı hakkında bilgiler.

ORHAN TATAR ?

Sivas Cumhuriyet üniversitesi öğretim görevlisi Orhan Tatar, 28 Ocak 1965 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi.Adana Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisans yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi'nde ise yüksek lisansını tamamladı.

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar TÜBİTAK Başkanlığı tarafından, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Akademik Dergiler Müdürlüğü'nce yayımlanan Türk Yerbilimleri Dergisi'nin Başeditörü olarak 2 yıl süreyle görevlendirilmiştir.

Risk Azaltma Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Orhan Tatar, Yrd.Doç.Dr.Gülcan TATAR ile evli ve bir erkek çocuğu babası.

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