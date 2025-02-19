Orhan Turan kimdir? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın biyografisi

Orhan Turan, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1981 yılında mezun oldu. Turan ardından 1982’de Marmara Üniversitesi MBA (İşletme Yönetimi) programını tamamladı. İşte, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın biyografisi...



ORHAN TURAN KİMDİR?



Orhan Turan, 1960 yılında Elazığ’ın Keban ilçesinde üç çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.



Yalıtım firması ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.



Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı da tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde ders verdi.



Orhan Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.



Turan, 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.



18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD’ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu’nda görev aldı. Turan 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.



Orhan Turan 2024 yılı Genel Kurul toplantısı itibariyle TÜSİAD Başkanlığı görevini sürdürmektedir.