Orhangazi Belediye Başkanı Aydın hastaneye kaldırıldı
14.11.2025 03:02
DHA
DHA
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybedip düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, akşam saatlerinde ziyaretine gittiği kardeşinin evinde rahatsızlandı. Tansiyonu düşünce baygınlık geçirip düşen Aydın’a ilk müdahaleyi aile bireyleri yaptı.
Adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bekir Aydın, müşahede altına alındı. Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre doktor kontrolünde tutulduktan sonra taburcu edileceği açıklandı.