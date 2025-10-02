Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında yangın paniği

Bursa'da Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR



Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Polis ekiplerinin binadaki incelemeleri de devam ediyor.