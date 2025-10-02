Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında yangın paniği
Bursa'da Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Bursa'da Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR
Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Polis ekiplerinin binadaki incelemeleri de devam ediyor.
