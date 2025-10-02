Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında yangın paniği

Bursa'da Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında yangın paniği

Bursa'da Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri, yangını söndürdü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ VAR

Kundaklama şüphesi üzerinde durulan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis ekiplerinin binadaki incelemeleri de devam ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...