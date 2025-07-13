Orkun Kökçü'nün maliyeti açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, dün transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'yü satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, kiralama bedeli ödenmeyeceği ifade edilirken, oyuncunun kalıcı transferi ise 25 milyon euro olarak belirlendiği açıklandı.



Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



“Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.



Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir.



Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir.”

