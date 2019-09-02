Antalya'nın Kaş ilçesi Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bakanı Pakdemirli, Kaş ve Erdek'teki yangınların kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Bölgeye çevre illerden 4 yangın söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi.
VİDEO: GÖCEK YANGINI 18 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
ERDEK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Oduncuyolu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale için bölgeye, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce 2 helikopter, 15 arazöz 50 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanın zarar gördüğü belirlenmeye çalışılıyor.