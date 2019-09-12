Orman Genel Müdürlüğünce sözleşmeli 4 helikopter pilotu alınacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Orman Genel Müdürlüğünce 4/B sözleşmeli statüsünde 4 helikopter pilotu istihdam edilecek. Söz konusu alıma ilişkin duyurular "www.ogm.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak.
Adayların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı pilot lisansı veya kara havacılık okulu mezuniyet diploması, en az bin 500 saat helikopter uçuş deneyimi olması gerekiyor.
Orman Genel Müdürlüğüne 4 helikopter pilotu alınacak
Anadolu AjansıTürkiye
Orman Genel Müdürlüğü, helikopter pilotu alımı için ilana çıktı. Alınacak 4 pilotta en az bin 500 saat helikopter uçuş deneyimi isteniyor.
Orman Genel Müdürlüğünce sözleşmeli 4 helikopter pilotu alınacak.