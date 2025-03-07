Orman Haftası ne zaman kutlanacak, ilk ne zaman kutlandı? (2025 Orman Haftası tarihi)

2025 Orman Haftası, her yıl okullarda kutlanmaya devam ediyor. Öğrencilere ve çocuklara ormanların ve ağaçlarını önemini anlatmak için kutlanan bu hafta itibarıyla hafta boyunca fidanlar dikiliyor. Peki, 2025 Orman Haftası ne zaman kutlanacak?



ORMAN HAFTASI NE ZAMAN?



Orman Haftası, Türkiye'de okullarda 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan bir haftadır.



1973 yılından bu yana 21 Mart "Dünya Ormancılık Günü", içinde bulunulan haftada da "Orman Haftası" olarak kutlanmaktadır.



ORMAN HAFTASI NELER YAPILIR?



Orman haftası ve ağaç bayramı olarak da adlandırılır. Amacı çocuklara ormanların önemini öğretmektir.



Hafta boyunca fidan dikilir ve ağaç ile ormanların doğa ve ekonomiye katkıları anlatılır.

