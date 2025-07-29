Orman işçilerinin talepleri: "Toplu sözleşme acil çözülmeli"

Ankara'da kameraların karşısına geçen Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan, taleplerini ve sorunlarını anlattı.



Haftalardır orman yangınlarıyla mücadele eden, bu uğurda Eskişehir'de 5 şehit veren orman işçilerinin talebi, personel sayısının artması.



Orman işçilerinin bir diğer talebi ise aylardır devam eden zam görüşmelerinin bir an önce sonuçlanması.



Aslan, sonuç alınamazsa greve gideceklerini söyledi.



"TOPLU SÖZLEŞME ACİL ÇÖZÜLMELİ"



Türkiye'nin 3'te birinin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Arslan, "Ormanları korumamız için yeterli ekipman, teknik altyapı ve işçiye ihtiyacımı var." dedi.



Arslan, 15 bin işçinin kadrosunun bir an önce Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.



Arslan, toplu iş sözleşmesinin pazarlık masasında acilen çözülmesi gerektiğini vurguladu.

