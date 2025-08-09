Orman işçilerinin zor anları: Bir anda alevlerin arasında kaldılar, o anlar kamerada

Çanakkale'de çıkan yangında alevler arasında kalan ormancıların araç içerisindeki görüntüleri ortaya çıktı.

'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün öğle saatlerinde başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayılan yangının söndürülmesi çalışmalarında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler büyük mücadele verdi.

Sarıcaeli köyünden Radar yolu mevkisine ilerleyen "A55 Kirazlı" ekibi, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevlerin arasında kaldı.

O ANLAR KAMERADA

Telsiz aracılığıyla merkez ile haberleşen ormancıların araç içindeki anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YANGINLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

Yangınla ilgili ise 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

