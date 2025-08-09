Orman işçilerinin zor anları: Bir anda alevlerin arasında kaldılar, o anlar kamerada

Sarıcaeli köyünden Radar yolu mevkisine ilerleyen "A55 Kirazlı" ekibi, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevlerin arasında kaldı. O ANLAR KAMERADA Telsiz aracılığıyla merkez ile haberleşen ormancıların araç içindeki anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YANGINLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.



Yangınla ilgili ise 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.