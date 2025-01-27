Orman işçisi kestiği ağacın altında can verdi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir orman işçisi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
İzmir'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.
Karşıyaka ilçesinde 2024 yılı ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarının ardından arazide kesim yapmak üzere Bartın'dan bölgeye destek olarak gönderilen orman işçilerinden Yaşar Yıldız'ın üzerine kestiği ağaç düştü. Yıldız, ağacın altında kalarak can verdi.
Evli ve 3 babası olan Yaşar Yıldız'ın cenazesinin otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Bartın'a götürüleceği öğrenildi.
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