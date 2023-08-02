Orman işçisine "şehit" statüsü

Nisan ayında Meclis'te kabul edilen yasayla orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatında kaybedenlere "şehit" statüsü verildi.



Şehit statüsü, orman işçileri başta olmak üzere yangınlarla mücadeleye katılan kamu personelinin ve gönüllülere veriliyor.



Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından geriye dönük olarak tarama çalışmaları yapıldı.



Orman işçilerinin örgütlü olduğu Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, şu ana kadar orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden 151 kişiye "şehit" statüsü verildiğini belirtti.

Aslan, "Vatanın savunmasını yaparken şehit olan askerimize, polisimize nasıl şehitlik statüsü verilmişse; yeşil vatanın koruyucusu ateş savaşçıları işçiler de bu haklarını talep ediyorlardı. Uzun mücadelemizin sonucunda bu arklarımıza da şehitlik statüsünü kazandırdık." ifadelerini kullandı.