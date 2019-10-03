İlişkili Haberler Tırtıl istilası ağaçlarda yaprak bırakmadı

İlk kez geçen yıl Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki ormanlarda ortaya çıkan tırtıllar, geçtiğimiz hafta İnegöl'ün Tahtaköprü köyünün ormanlarını istila etmiş ve kısa sürede 105 hektarlık bölgedeki kayın ağaçlarının yapraklarını yemişti. Uzmanların bölgede yaptığı incelemede ağaçların yapraklarını yiyen tırtılların, Danimarka'dan Vietnam'a kadar farklı bölgelerde yaygın olan 'Calliteara Pudibunda' türü olduğu belirlendi.

Calliteara Pudibunda

Özellikle sonbaharda ortaya çıkan ve yapraklarla beslenen bu tırtılla mücadele için ise kimyevi ilaçlar yerine tabii mücadele yolu tercih edildi.

YILDA ORTALAMA 600 BİN BÖCEK



Hürriyet gazetesinden Musa Kesler’in haberine göre, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı laboratuvarlarda özel olarak yetiştirilen 'predatör' (besin olarak diğer canlıları yakalayıp öldüren herhangi bir canlı) denilen avcı böcekleri bölgeye bırakılacak. Uzmanlar hangi 'predatörün' bu tırtıl için kullanacağını belirlemek için çalışmalara başladı. Bu tırtılların doğal düşmanı olan predatörler, tırtılların hem kendilerini hem de yuvalarındaki larvalarını tüketiyor. Bu görev için en güçlü aday ise daha önce bu tür birçok zararlı tırtılla mücadelede başarılar elde eden "calosoma sycophanta" türü 'predatör' böcek.

Calosoma Sycophanta

Ayrıca uzmanlar bölgede tartılları yiyen kuşların çoğalması için özel kuş yuvaları da yerleştirecek. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 46 adet laboratuvarda her yıl ortalama 600 bin faydalı (avcı) böcek üretilerek, zararlıların bulunduğu ormanlara salınıyor. Zararlı böceklerle beslenen kuş popülasyonunun arttırılması için de her yıl ortalama 50 bin kuş yuvası ormanlara asılıyor.



250 HEKTAR ALANI YEDİLER



Kütahya ile Bursa arasındaki ormanlık alanda görülen kızıl kuyruklu kayın tırtılları, yaklaşık 250 hektar alanı kuruttuktan sonra geçtiğimiz hafta Domaniç-İnegöl karayolunun karşı tarafındaki yeşil alanlara doğru ilerlemeye başladı. Bir kısmı araçların altında kalarak ezilmesine rağmen tırtıllar karşı taraftaki kayın ağaçlarına ulaşmayı başardı.

Bölgede ilk kez geçen yıl Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Arapoturağı mevkisinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı, iki ilin sınırındaki ormanlık alanda yoğun şekilde etkili oluyor. Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, sadece yaprakları yiyen, bunun dışında bitki örtüsüne herhangi bir zararı olmayan tırtılların yayılmasının, bölgedeki iklim degişikliği, nem ve sıcaklık dengesinin değişmesiyle ilgili olduğunu açıklamıştı.

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